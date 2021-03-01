Появился список УК, не справившихся со снегом во дворах и на крышах

Государственная жилищная инспекции Рязанской области информирует об итогах рейдовых мероприятий по контролю за содержанием придомовых территорий в зимний период.

Инспекторами Госжилинспекции обследованы кровли и придомовые территории 258 домов. Особое внимание уделялось своевременной уборке территорий домовладений, очистке кровель от снега, наледи и сосулек. В результате контрольных мероприятий по 36 адресам были выявлены нарушения. Усилить контроль ГЖИ пришлось после шквала жалоб жильцов многоквартирных домов.

Это дома, находящиеся в управлении: ООО «ФИРМА ФАкт Н», ООО «Сафари+», ООО «УК Центр», ООО «Бытремсервис», ООО «Либер», ООО УК «Квадр – М», ООО «Скопы+», ООО «ПИК-Комфорт», ООО УК «Сервис СК», ТСЖ «Труд», ЖСК «Меркурий» и ЖСК «Кооператор».

Напомним, управляющие компании обязаны убирать наледь с кровель домов по мере образования, а снег — в течение шести часов после обильного снегопада.