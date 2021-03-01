Раскрыто убийство молодого парня в Недостоеве

Следователи Московского МСО завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего рязанца, обвиняемого в убийстве.
Следствие установило, что ночью 19 декабря прошлого года мужчина с подругой приехал на такси к магазину на улице Сельских Строителей, чтобы забрать сына женщины. Молодой человек в это время распивал алкоголь с приятелями.
Недовольная дама высказала товарищам сына претензии за то, что те напоили его. Вскоре между молодежью и взрослыми началась словесная перепалка, во время которой пьяный мужчина ударил одного из парней ножом в сердце. От полученной раны потерпевший скончался до приезда бригады медиков.
Убив молодого человека, мужчина пригрозил сыну женщины и его приятелю, что если те расскажут кому-нибудь о происшествии, он поступит с ними точно также.
Во время следствия обвиняемый полностью признал вину. В ближайшее время его судьбу решит суд.
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