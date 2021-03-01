Во вторник в Рязани потеплеет до +4 градусов

Во вторник, 2 марта, в Рязани и области ожидается облачная погода. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси.

Кроме того, возможны гололед, а на дорогах гололедица, местами сильная. Ветер западный и северо-западный порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5...0°С, днем -1...+4°С.

Как прогнозируют специалисты ГУ МЧС, в марте 2021 года возможна одна природная или природно-техногенная ЧС, не выше межмуниципального уровня.

«За последние 19 лет наблюдений в марте на территории Рязанской области природные ЧС не регистрировались», - говорится в сообщении.

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