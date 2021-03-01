Рязанские полицейские задержали несколько человек, объявленных в федеральный розыск

Патруль ППС задержал гражданина одной из среднеазиатских республик. На его родине мужчину подозревают в причинении тяжких телесных повреждений.

Кроме того, оперативники уголовного розыска смогли установить местонахождения 39-летнего местного жителя, который скрывался от суда. Позже его осудили за незаконную рубку леса.

Другим оперативникам удалось найти 19-летнего жителя Спасского района, подозреваемого в поджоге и 22-летнюю рязанку, которая нарушила неприкосновенность частной жизни.

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