Под Рязанью из-за снега рухнула крыша многоквартирного дома. Фото: издательство "Пресса".

Под Рязанью в ночь на 27 февраля рухнула крыша в многоквартирном доме. ЧП произошло в селе Реткино.

По информации замглавы администрации Рязанского района Бориса Ясинского, причина происшествия - обильные снегопады и резкое потепление.

«Общедомовое имущество никто не обслуживал, и частичное обрушение кровли произошло именно из-за того, что крышу своевременно не очищали», - цитирует Ясинского «Пресса».

Известно, что в результате обрушения никто из людей не пострадал, но жильцам пострадавших квартир предложили переехать в пункт временного размещения. Люди отказались.

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