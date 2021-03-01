На улице Новой открыли одну полосу движения

На улице Новой открыли одну полосу для движения транспорта. Как отметили в пресс-службе администрации Рязани, автобусы и троллейбусы возобновили движение по направлению к Касимовскому шоссе.

«Троллейбусы №3 и №15 из микрорайона Дашково-Песочня следуют по улице Грибоедова, улице Свободы, далее по улице Ленина и улице Есенина», - говорится в сообщении.

Отметим, что когда мэрия ранее сообщала о закрытии движения на улице Новой, согласно данным онлайн-камер и системы ГЛОНАСС, автобусы продолжали ездить (читать подробнее).

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