В Рязани обсудили итоги и перспективы развития сферы образования

Фото: РОО "Единая Россия".

26 февраля в Рязанской областной научной библиотеке имени Горького прошло расширенное заседание коллегии министерства образования и молодежной политики Рязанской области «Образование Рязанской области: основные итоги и перспективы развития (2020-2021 годы)».

Депутат Государственной Думы, региональный координатор проекта «Единой России» «Новая школа», председатель Рязанской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Митина в своем выступлении остановилась на вопросах, связанных с социальным партнерством, оплатой труда, сохранением и увеличением льгот и гарантий педагогическим работникам, с соблюдением трудового законодательства и охраной труда.

«В 2020 году в период пандемии система образования достойно справилась с переходом на дистанционное образование. При этом были сохранены все гарантии, которые касались работников: это и рабочие места, и заработная плата, и льготы, – отметила Елена Митина. – Появились и дополнительные гарантии, например выплаты за классное руководство. Начал реализовываться проект «Земской учитель», учащиеся младших классов школ обеспечиваются бесплатным горячим питанием».

Парламентарий рассказала, что был проведен масштабный мониторинг использования технологий при организации дистанционного обучения. Выявленные проблемы характерны для большинства субъектов Российской Федерации, их решению должен помочь проект «Цифровая образовательная среда».

Министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина в своем докладе поделилась, что в 2020 году согласно итогам оценки эффективности управления качеством образования, ежегодно проводимой Рособрнадзором, регион вошел в число лидеров, заняв 18 место в стране, 6 место в Центральном федеральном округе. Также она отметила, что за прошедший год удалось обеспечить выполнение всех показателей нацпроекта «Образование».

В завершение мероприятия лучшим педагогическим работникам были вручены награды.

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