Суд поддержал чиновников, отказавших в проведении пикета в память об убийстве Немцова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Советский районный суд отказал в удовлетворении иска от оппозиционного активиста Юрия Богомолова к администрации Рязани.

Установлено, что 19 февраля Богомолов обратился в горадминистрацию с уведомлением о проведении 27 февраля на площади Ленина пикета, чтобы почтить память политика Бориса Немцова, жестоко убитого шесть лет назад в Москве недалеко от Кремля.

Богомолов с активистами хотели «выразить солидарность и поддержку его [Немцова] идеям, ценностям и его наследию, включая осуждение политических репрессий и нарушение прав и свобод человека». Участники акции также собирались потребовать сменяемости власти в России.

Чиновники администрации отказали в проведении пикета, сославшись на распоряжение губернатора Николая Любимова, в котором говорится об угрозе распространения коронавируса.

Суд, выслушав объяснения сторон, пришел к выводу, что пикет в память об убийстве политика Бориса Немцова проводить не стоит, а отказ администрации вполне обоснован и законен.

В настоящий момент судебное решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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