«Веди себя по-мужски»: подробности убийства мужчины в юбке

Стали известны подробности смерти рязанца, который ходил в юбке и был жестоко избит.
По данным следствия, 16 сентября прошлого года двое мужчин насмерть забили приятеля, ходившего в женской юбке.
Следователям Михайловского МСО подельники признались, что не желали смерти товарищу, а просто воспитывали его, объясняя, что нужно вести себя по-мужски. Во время «воспитания» она стали бить его ногами, кулаками, а также табуреткой и ножкой от стула. От полученных травм потерпевший скончался до приезда бригады медиков.
В ближайшее время судьбу душегубов решит суд.
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