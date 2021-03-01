В Михайлове забили мужчину за ношение юбки

Михайлов - не Куршевель. В юбках мужиков тут не понимают. Фото: архив "КП",

В Рязанской области двух мужчин осудят за избиение жителя Михайлова до смерти. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Жители Саратова и Скопина выпивали в одном из домов Михайлова. Они стали предъявлять потерпевшему претензии, что он ходит по улице города в юбке и «нормальным такой образ поведения не является». Затем его начали бить ногами и руками, а также ножкой от стула и табуретом. Пострадавший скончался от полученных травм.

Дело, возбужденное по статье 111 части 4 УК РФ, направили в Михайловский районный суд. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.