На обочине дороги «Золотое кольцо» под Рязанью сбили человека

Фото: 62.мвд.рф

27 февраля на обочине дороги «Золотое кольцо» (она же трасса Калуга - Тула – Михайлов – Рязань) в Рязанском районе сбили человека. На 280-м километре, близ деревни Сергеевка, наезд совершил 21-летний житель Тульской области на грузовике Isuzu.

Затем Isuzu врезался в стоявший MAN под управлением 31-летнего мужчины. В результате ДТП пешеход, 29-летний рязанец, обращался за медицинской помощью.

По данным ГИБДД, за пятницу и выходные в Рязанской области случилось пять ДТП, в которых различные травмы получили пять человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!