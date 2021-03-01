Весна принесла хорошие новости – все о COVID-19 в Рязанской области на 1 марта

В понедельник, 1 марта, в Рязанской области выявили 62 новых случая COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 24 542 рязанцев. Нужно отметить, что 62 случая – это абсолютный суточный минимум, зафиксированный с 8 октября 2020 года. Кривая заболеваемости в Рязанской области уверенно идет вниз.

Поправился за сутки 61 человек. Общее количество выздоровевших – 22 568 человек.

Впервые с прошлого понедельника – 22 февраля – не зарегистрировано летальных случаев. По-прежнему жертвами COVID-19 в Рязанской области значатся 298 рязанцев.

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В оперативной группе рассказали, кого включили в летальную статистику (подробности).