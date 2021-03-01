Администрация Рязани: участок улицы Новой перекрыт

Перекресток Новая-Циолковского по состоянию на 11:10.
В Рязани из-за аварии на инженерных коммуникациях перекрыли улицу Новой у дома №68 (недалеко от перекрестка с улицей Радиозаводской), сообщает пресс-служба администрации Рязани.
Маршруты общественного транспорта до окончания ремонтных работ планировалось изменить так:
- троллейбусы №3 - до площади Свободы и обратно;
- троллейбусы №8 со стороны Комбайнового завода - до площади Мичурина и обратно;
- движение троллейбусов №15 приостановить;
- автобусы и микроавтобусы №№4, 6, 17, 20, 32, 33, 77, 96, 98 в обоих направлениях пустить по улицам Грибоедова и Есенина;
- маршрутки №№47, 53 при движении от ТЦ «Атрон-Сити» также пустить по улицам Есенина и Грибоедова.
Однако, судя по камере видеонаблюдения на пересечении улиц Новой и Циолковского, по состоянию на 11:10 автобусы, как минимум коммерческие, по-прежнему ездят по Новой.
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