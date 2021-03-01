Рязань
Еще
Радио
Рязань
Еще
Радио
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Спорт

Рязанцы завоевали медали на Кубке России с ПОДА

В соревнованиях приняли участие более 280 спортсменов из 48 регионов России
Антон ВОХЕЧ
КомментироватьОставить комментарий
Мария Богачева подтвердила высокий класс. Фото их личного архива.

Мария Богачева подтвердила высокий класс. Фото их личного архива.

В Новочебоксарске проходил Кубок России и Всероссийские соревнований по легкой атлетике среди юношей и девушек с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняли участие более 280 спортсменов из 48 регионов России. Об этом сообщают "Рязанские ведомости".

Андрей Палаткин завоевал «золото» в прыжках в длину и стал серебряным призером в беге на 60 и на 200 м. Бронзу завоевали Максим Чичулин в беге на 400 м и Назар Плотников в беге на 200 м.

По итогам Зимнего Кубка России-2021 по легкой атлетике среди лиц с поражением ОДА первое место в толкании ядра завоевала Заслуженный мастер спорта России Мария Богачева. Мастер спорта России Надежда Семенова стала второй в этой же дисциплине.