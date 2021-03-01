Рязанцы завоевали медали на Кубке России с ПОДА

Мария Богачева подтвердила высокий класс. Фото их личного архива.

В Новочебоксарске проходил Кубок России и Всероссийские соревнований по легкой атлетике среди юношей и девушек с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняли участие более 280 спортсменов из 48 регионов России. Об этом сообщают "Рязанские ведомости".

Андрей Палаткин завоевал «золото» в прыжках в длину и стал серебряным призером в беге на 60 и на 200 м. Бронзу завоевали Максим Чичулин в беге на 400 м и Назар Плотников в беге на 200 м.

По итогам Зимнего Кубка России-2021 по легкой атлетике среди лиц с поражением ОДА первое место в толкании ядра завоевала Заслуженный мастер спорта России Мария Богачева. Мастер спорта России Надежда Семенова стала второй в этой же дисциплине.