Маршрутчики требуют денег: у мэрии Рязани прошел пикет

28 февраля у здания администрации Рязани и гордумы несколько маршрутчиков вышли на пикет. Требуют они, чтобы им выплатили положенные субсидии за провоз пассажиров по транспортным картам и безналичной оплате с октября по декабрь 2019 года.

По данным «ВидСбоку», добиться выплат на сумму около 5 млн рублей маршрутчики не могут уже больше года.

«Администрация выплатила эту сумму перевозчику, с которым у маршрутчиков был заключен договор, – ИП Захаркиной, однако до сотрудников деньги так и не дошли. Вместо этого их ждали массовые увольнения», - говорится в сообщении.

Ранее говорилось, что водителя маршрутки №71, который выгонял людей на мороз из-за того, что они оплачивали безналично, отстранили от работы (читать подробнее).

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