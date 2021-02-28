Стало известно, что делал рязанский альпинист, едва не погибший на Солотчинском мосту

В полиции сообщили, что 41-летний рязанский альпинист, который едва не погиб на Солотчинском мосту, пытался реализовать свою мечту.

Напомним, что 27 февраля мужчина повис на тросе над Окой и взывал о помощи. Оказалось, что горе-альпинист давно мечтал спуститься с моста при помощи специального снаряжения. Выбрав день, он начал реализовывать свое заветное желание. Во время спуска заклинил карабин и мужчина оказался заложником ситуации.

Сотрудники МЧС помогли мечтателю вернуться на землю и передали в руки полицейский и медиков. После разъяснительной беседы мужчину отпустили.

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Мужчину сняли со строп и передали медикам и полицейским (подробности).