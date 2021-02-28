Рязанский характер – о несгибаемости ХК «Рязань» начинают слагать легенды

Фото: пресс-служба ХК "Рязань".

В субботу, 27 февраля, хоккейный клуб «Рязань» проводил четвертую игру 1/8 серии плей-офф Кубка Петрова против альметьевского «Нефтяника». Счет в серии до четырех побед после пятничной победы «горожан» стал 1:2, но клуб из Татарстана по-прежнему считался фаворитом пары.

Гости первыми открыли счет. На 4-й минуте ворота поразил Кирилл Слепец. Рязанцы быстро восстановили равновесие – на 5-й минуте ответную шайбу на свой счет записал Никита Гончаров. Под занавес первого периода Денис Ляпустин («Нефтяник») сделал счет 1:2. А в конце второго период тот же Кирилл Слепец оформил дубль. Счет 1:3 в пользу нефтяника продержал двадцать минут игрового времени.

Оставалось две минуты третьего периода. Болельщики «Нефтяника» уже праздновали победу, когда наставник «горожан» Сергей Решетников выпустил шестого полевого игрока. Ход полностью оправдал себя, и Исаак Валицкий замкнул классную диагональ. А за 26 (!) секунд до конца третьего периода Максим Кориневский переиграл голкипера гостей в ближнем бою и сделал счет 3:3. Трибуны просто взревели от восторга.

Вторую игру подряд рязанцы проявили свой несгибаемый характер, о котором уже начинают писать российские хоккейные СМИ.

К сожалению для хозяев льда, в овертайме они все-таки отдали победу гостям. Итоговый счет 3:4 в пользу «Нефтяника».

Следующая игра серии состоится 2 марта в Альметьевске.

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