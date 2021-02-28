Три пенсионерки и пенсионер – новые жертвы COVID-19 в Рязанской области

В субботу и воскресенье, 27-28 февраля, список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области пополнили еще четыре человека. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что 27 февраля в перечень внесены фамилии двух 70-летних женщин, 28 февраля – 66-летнего мужчины и 85-летней женщины.

Все они скончались в январе. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, на 28 февраля в Рязанской области от COVID-19 скончались 298 человек.

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Оперативная группа опубликовала свежую сводку (подробности).