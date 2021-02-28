Все о коронавирусе в Рязанской области на 28 февраля

В воскресенье, 28 февраля, в Рязанской области выявили 65 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 24 480 рязанцев. Нужно отметить, что 65 случаев – это абсолютный суточный минимум, зафиксированный с 9 октября 2020 года. Кривая заболеваемости в Рязанской области уверенно идет вниз.

Поправились за сутки 74 человека. Общее количество выздоровевших – 22 358 человек.

Но, к сожалению, не обошлось без пополнения летальной статистики. Жертвами коронавируса за сутки стали два человека. Всего, по официальной информации, COVID-19 на 28 февраля унес жизни 298 рязанцев.