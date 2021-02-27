Администрация Рязани: Обрушившаяся детская веранда была огорожена

Фото: vk.com/rzn_city

На территории детского сада №103 в Рязани обрушилась беседка. Фото появились 27 февраля в группе «Рязань». Снимок при этом был сделан накануне вечером.

«Если бы это случилось утром, то без пострадавших точно не обошлось бы», - предположил автор публикации.

Администрация города с такой формулировкой не согласилась. По словам чиновников, детская веранда находилась в аварийном состоянии и «давно была огорожена». Из комментария муниципальных властей следует, что «территория была обозначена лентой».

«На устранение аварийной ситуации средства в бюджете на 2021 год предусмотрены. Работы начнутся при соответствующих погодных условиях», - добавили в администрации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!