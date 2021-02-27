Был потоп, стал каток: в воскресенье в Рязанской области немного подморозит

Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал прогноз на 28 февраля. Главное – это мороз в ночь на воскресенье, который после оттепели и активного таяния снега даст гололедицу, местами сильную.

Температура воздуха в темное время суток по области опустится до -14…-9 градусов. Днем -6…-1 градус, что уже теплее климатической нормы.

Что касается осадков, местами возможен небольшой снег – не чета тем снегопадам, на которые был богат последний месяц календарной зимы.

Ветер северный, 5-10 метров в секунду