Центр уличного спорта «Под мостом» в Рязани возобновил работу

Фото: vk.com/lesopark62

Центр уличного спорта «Под мостом» в рязанском Лесопарке возобновил работу. Он был временно закрыт «по техническим причинам» 26 февраля.

Впоследствии оказалось, что сделать паузу для подготовки площадей МАУК «Лесопарк» вынудил скопившийся на бетонных опорах и перемычках путепровода конденсат.

С 13:00 27 февраля центр вновь открыл свои двери для любителей спорта, сообщается в официальной группе муниципального учреждения.

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