СК проверит инцидент с упавшими на Московском шоссе глыбами льда. Фото: ПУВР | Руслан Белов

Московский межрайонный следственный отдел Рязани начал проверку по факту инцидента с упавшими на Московском шоссе глыбами льда. Напомним, 26 февраля они рухнули с надземного перехода на автомобиль, который находился в движении (читать подробнее).

Один из кусков льда пробил люк машины и серьезно ранил пассажирку.

«У женщины сотрясение мозга, повреждения мягких тканей головы, порезы», - сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Перед следователями стоит задача установить конкретных лиц, которые ответственны за очистку надземного перехода от снега и наледи, дать правовую оценку действиям должностных лиц.

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