Центр уличного спорта «Под мостом» в Рязани закрыт для посещения

Фото: vk.com/lesopark62

Центр уличного спорта «Под мостом» в Рязани временно закрыли для посещения. Информация появилась в официальной группе МАУК «Лесопарк».

«По техническим причинам», - расплывчато объяснили в учреждении.

Когда «Под мостом» возобновит работу, также пока не сообщается. О дате открытия обещают известить в соцсетях.

Напомним, с 12 февраля центр закрывали из-за погодных условий – в связи с морозами.

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