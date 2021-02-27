ХК «Рязань» сотворил чудо – возможно, игроков вдохновили девушки из группы поддержки

В пятницу, 26 февраля, ХК «Рязань» на домашнем льду продолжил 1/8 финала плей-офф Кубка Петрова против альметьевского «Нефтяника». Напомним, что первые две игры серии до четырех побед закончились поражениями команды из города на Оке.

Начало третьей игры для хозяев стало обескураживающим. Уже на 11 секунде (!) Ярослав Альшевский вывел «Нефтяник» вперед. На 16-й минуте игроки из Альметьевска закрепили успех, реализовали большинство – отличился Владимир Пешехонов. Казалось, что шансов зацепиться за победу у рязанцев практически нет, но…

Несколькими часами ранее девушки из группы поддержки ХК «Рязань» поделились с болельщиками и хоккеистами горячими фотографиями, призвав игроков рязанской команды проявить характер. Возможно, именно это и помогло хоккеистам перевернуть ход встречи с ног на голову.

Во втором периоде неказистую, но очень важную шайбу в составе «горожан» забил Максим Седов. Ну а в третьей двадцатиминутке ХК «Рязань» выдал потрясающую концовку, сначала выстояв втроем против пятерки «Нефтяника», а затем забросив в течение трех минут две шайбы. Исаак Валицкий замкнул на пятачке передачу Станислава Кондратьева, а Роман Кудинов большинство реализовал.

Победный для «Рязани» счет 3:2 сохранился до конца игры. Счет в серии до четырех побед стал 2:1 – он по-прежнему в пользу «Нефтяника».

Следующая игра серии состоится в субботу, 27 февраля, в Рязани во Дворце спорта «Олимпийский». Начало в 17.00.

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