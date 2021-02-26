Наибольшее число обращений рязанцев в приемную партии касаются сферы ЖКХ

Фото: РОО "Единая Россия".

С 24 по 26 февраля в региональную общественную приемную «Единой России» поступило 11 обращений.

«Жильцы многоквартирного дома на улице Новой пожаловались на текущую крышу. По словам заявителей, они неоднократно подавали заявки в управляющую компанию. Мы направили запросы в региональное министерство ТЭК и ЖКХ и Государственную жилищную инспекцию Рязанской области», – рассказала координатор по работе с обращениями граждан регионального исполкома партии Елена Синица.

Вопрос затопления квартиры озвучила еще одна рязанка – в ходе личного приема депутата Рязанской городской Думы Романа Худякова. Она сообщила, что обращения в управляющую компанию результатов не дали. После запроса депутата специалисты УК расчистили крышу от снега, решается вопрос о возмещении материального ущерба.

Один из заявителей пожаловался на соседку, которая систематически оставляет мусор на лестничной клетке. В результате запроса в адрес нарушительницы было составлено предписание. По данным регионального УМВД, информация направлена в контрольно-аналитическое управление Советского района администрации Рязани для принятия решения об административном правонарушении.

Жители села Пертово Чучковского района в ходе онлайн-приема депутатов Рязанской областной Думы Николая Митрохина и Владимира Материкина рассказали о необходимости ремонта центральной дороги населенного пункта. Для участия в региональной программе поддержки местных инициатив необходимо подготовить проектно-сметную документацию. Николай Митрохин выделил необходимые средства на эти цели.

Депутаты в кратчайший срок решили еще одну проблему в селе Пертово – из-за слабого напор воды в водопроводной сети жители нескольких улиц не могли пользоваться стиральными машинами. Была оказана помощь в приобретении запчастей для текущего ремонта водопроводной сети.

Среди других обращений, которые поступили в региональную общественную приемную «Единой России», – просьба оказать помощь в расчистке от снега дороги до деревни Щегрово Рязанского района, жалобы на затягивание сроков по оформлению инвалидности, на затопление подвала многоквартирного дома.

«С 1 по 5 марта в региональной приемной «Единой России» пройдет неделя приемов по теме ЖКХ. На вопросы граждан ответят руководители профильных министерств и ведомств», – напомнила Елена Синица.

График приемов доступен по ссылке. Запись производится по телефонам (4912) 28-43-13 и 28-43-23.

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