Документационная нагрузка на учителей снизится

Фото: РОО "Единая Россия".

25 февраля депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина встретилась с руководителями и педагогической общественностью образовательных учреждений Рыбновского района.

«Ознакомила педагогов с письмами Минпросвещения, касающимися снижения документационной нагрузки учителей. Обсудили изменения порядка проведения Единого госэкзамена и государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2021 году, заполнение и выдачу аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и ряд других вопросов», − рассказала Елена Митина.

Парламентарий обсудила с педагогами реализацию проекта «Киноуроки в школах России» на территории муниципалитета. Он стартовал в Рязанской области в преддверии Дня защитника Отечества.

В этот же день Елена Митина посетила музей имени Дарьи Гармаш в Баграмовской школе. Он был создан в 1998 году, все экспозиции посвящены истории Баграмовского сельского поселения.

В год 75-летия Победы в школьном музее появился стенд, рассказывающий о земляках – участниках Великой Отечественной войне.

«Перед нами стоит важная задача – сохранить память и рассказать подрастающему поколению о тяжелых военных годах», – отметила Елена Митина. По ее мнению, благодаря работе школьного музея дети узнают о героях, которые смогли отстоять свободу своей страны и победить фашизм.

Парламентарий напомнила, что в 2021 году по всей стране прошла акция «Защитим память героев», в рамках которой проводились встречи с ветеранами, показ тематических фильмов, творческие конкурсы, выставки.

«Наша общая цель – не допустить искажения исторической правды и сохранить память о великом подвиге советского народа в годы войны», − уверена Елена Митина.

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