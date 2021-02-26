ФСИН не подтвердил освобождение «скопинского маньяка» 3 марта

УФСИН по Саратовской области не подтвердил, но и не опроверг, что «скопинский маньк» Виктор Мохов выйдет на свободу 3 марта. В ответ на запрос радиостанции «Говорит Москва» сотрудники ФСИН отказались раскрывать сведения об окончании срока отбывания наказания Моховым.

— Требованиями федерального закона «О персональных данных» не предусмотрено предоставление информации без согласия субъекта персональных данных. В соответствии с этим в ваш адрес не могут быть направлены запрашиваемые сведения, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Виктор Мохов якобы должен освободиться 3 марта.

Напомним, в 2000 году Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в бункере около четырех лет. В неволе одна из девушек родила от маньяка двух детей.

В какой-то момент девушкам удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года их освободили.

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