Новыми жертвами COVID-19 в Рязанской области стали двое мужчин и две женщины

В пятницу, 26 февраля, список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области пополнили еще четыре человека. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что в перечень внесены фамилии 66-летней и 89-летней женщин, а также 63-летнего и 75-летнего мужчин.

Все они скончались в январе. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, на 26 февраля в Рязанской области от COVID-19 скончались 294 человек.

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Оперативная группа опубликовала свежую сводку (подробности).