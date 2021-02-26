Единороссы продолжают делать прививки от COVID-19

Вакцинация – надежный способ эффективно бороться с распространением коронавирусной инфекции, уверен глава бюджетного комитета Госдумы, член фракции «Единой России», депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

«Сделал прививку от коронавирусной инфекции. Вакцинацию перенес легко», – рассказал он.

Парламентарий подчеркнул, что вакцинирование – дело исключительно добровольное. Однако заметил, что чем больше людей привито – тем сильнее общий (популяционный) иммунитет.

«Привился я вакциной «ЭпиВакКорона». Прививку делал в два этапа – с интервалом в три недели», – добавил Андрей Макаров.

Как ранее сообщалось, губернатор региона Николай Любимов обратился к Андрею Макарову с просьбой оказать содействие в увеличении поставок в Рязанскую область вакцины против коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» из федерального центра.

«Обратился к руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – главному государственному санитарному врачу Анне Поповой с просьбой об увеличении поставок в Рязанскую область вакцины против коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак», а также о направлении однокомпонентной синтетической пептидной вакцины против коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» в большем количестве. Такая помощь – увеличение поставок вакцины – Рязанской области будет оказана», – заверил Андрей Макаров.

В Рязанской области открыто 40 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. В настоящее время первый этап вакцинации прошли более 24 тысячи человек, второй этап – свыше 12 тысяч. С начала массовой вакцинации в регион уже поступило почти 32 тысячи дозы «Гам-КОВИД-Вак».

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