У рязанских школ нашли признаки завышения результатов проверочных работ

Рособрнадзор выявил признаки необъективных результатов всероссийских проверочных работ в 17 школах Рязанской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рособрнадзор нашел признаки необъективных результатов Всероссийских проверочных работ в 17 школах Рязанской области. Проще говоря, баллы могут быть завышены. Такая информация прозвучала 26 февраля из уст министра образования и молодежной политики региона Ольги Щетинкиной.

В список вошли 10 школ Рязани и по одной, которые находятся в Касимове, Скопине, Касимовском, Кораблинском, Путятинском, Рыбновском и Ряжском районах. По словам Щетинкиной, все эти образовательные учреждения взяты на особый контроль.

Из доклада следует, что в 2019 по итогам проверок таких школ было 28.

Также Щетинкиной пришлось констатировать, что результаты ВПР также ухудшились:

«В 2020 году доля обучающихся, подтвердивших текущую успеваемость результатами ВПР, снизилась. Об этом мы говорим открыто, потому что своевременное вскрытие профессиональных дефицитов и дефицитов знаний у школьников позволяет преодолеть это также своевременно», - резюмировала министр.

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