РНПК провела онлайн урок по экологии для школьников

Фото: РНПК

Школьникам представил доклад-презентацию «Экология и производство» молодой специалист предприятия, в котором он рассказал о современных тенденциях в нефтепереработке, о влиянии производства на экологию, об очистке сточных вод, о реализуемых мероприятиях по охране окружающей среды. В ходе занятия применялись дистанционные образовательные технологии. Около 22 учащихся «Роснефть-класса» присоединились к уроку по Zoom. Онлайн-урок прошел в рамках экологических и профориентационных инициатив Рязанской НПК.

Инженер-конструктор проектно-конструкторского отдела Рязанской НПК Павел Панферов в онлайн-режиме рассказал детям о том, как производство воздействует на экологию, а экология на развитие производства, и почему необходимо уделять внимание ответственному отношению к окружающей среде. Ребята в ходе урока узнали, что очистку сточных вод завод проводит по двухступенчатой технологии. Первая – механическая и физико-химическая очистка стоков. Вторая ступень – биологическая очистка с помощью комплекса бактерий активного ила при интенсивной аэрации смеси активного ила и сточной воды в аэротенках.

Фото: РНПК

– Сегодня мы провели с ребятами серьезный разговор о взаимосвязи производственных процессов и экологических нормативов, - сказал Павел Панферов. - На конкретном примере было рассмотрено влияние отдельной технологической установки нефтезавода на работу очистных сооружений в целом. Во время подробного анализа производственной задачи были рассмотрены все возможные варианты устранения проблемы, и было выбрано наиболее подходящее технологическое решение.

- Отмечу, что уже на первых этапах изучения основ нефтепереработки важно понимать взаимосвязь основных технологических процессов с экологической обстановкой в городе, а также уметь анализировать механизм влияния состояния экологии на развитие производства в конкретном регионе, - отметил Павел.

АО «РНПК» в вопросах охраны окружающей среды реализует целый комплекс мероприятий. Стоит отметить, что на предприятии воплощаются проекты по реконструкции и модернизации производства и проводятся собственные экологические акции, из которых самая известная «День чистого города». АО «РНПК» принимает участие в общегородских субботниках, проводит экопросветительскую работу со школьниками, поддерживает экологические экспедиции юных экологов клуба «Хозяин Мещеры», оказывает помощь Окскому заповеднику в рамках благотворительной деятельности.

И на региональном, и на федеральном уровнях неоднократно высоко оценивалась системная работа АО «РНПК» в области охраны окружающей среды.