Нешуточные страсти: рязанка попыталась сжечь «гулящую» дочь

Фото СК России с места происшествия.

62-летняя жительница Шацкого района обвиняется в покушении на убийство с особой жестокостью двух человек – собственной дочери и ее знакомого. Нешуточные страсти разгорелись в деревне Новая.

Дочь обвиняемой, 34-летняя хозяйка частного дома, наняла 22-летнего парня для строительства летней веранды. То, что она в отсутствие своего сожителя общается с другим мужчиной, матери крайне не понравилось. На этой почве дамы поругались.

Рано утром нетрезвая матушка, увидев дочь в предбаннике с молодым помощником, заперла входную дверь, облила ее бензином и подожгла.

«При этом обвиняемая угрожала заколоть вилами дочь и ее знакомого, если те попытаются выбраться из загоревшегося здания через разбитое окно», - рассказали в СУ СКР по Рязанской области.

К счастью, во двор прибежали знакомые семьи, один из которых потушил огонь и открыл дверь.

Дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.

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