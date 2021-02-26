В Рязанскую область поступили 13 тысяч одноразовых доз вакцины от коронавируса.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Рязанскую область поступили 13 тысяч однодозной вакцины Гам-КОВИД-Вак (Спутник-V). Другими словами, одна ампула рассчитана на одного человека. Для медиков это удобно, уверяет областной минздрав.
«Если раньше содержимое во флаконе делилось на пять человек, и вскрывая его нужно было быть уверенным, что в очереди за вакциной стоят пять человек, то сейчас такой надобности нет», - говорится в сообщении.
Сейчас однодозная вакцина поступила в поликлиники Рязани, а потом ее направят районные больницы.
Однодозная вакцина также вводится дважды с интервалом в три недели, а иммунитет формируется через 21 день после второй вакцинации.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, как вакцинация и морозы влияют друг на друга (читать подробнее).
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Мой «Спутник V»: есть ли жизнь после вакцины от COVID-19
Получив оба компонента прививки от коронавируса, корреспондент «Комсомолки» делится своими впечатлениями от процедуры (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!