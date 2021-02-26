В Рязанскую область поступили 13 тысяч одноразовых доз вакцины от коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рязанскую область поступили 13 тысяч однодозной вакцины Гам-КОВИД-Вак (Спутник-V). Другими словами, одна ампула рассчитана на одного человека. Для медиков это удобно, уверяет областной минздрав.

«Если раньше содержимое во флаконе делилось на пять человек, и вскрывая его нужно было быть уверенным, что в очереди за вакциной стоят пять человек, то сейчас такой надобности нет», - говорится в сообщении.

Сейчас однодозная вакцина поступила в поликлиники Рязани, а потом ее направят районные больницы.

Однодозная вакцина также вводится дважды с интервалом в три недели, а иммунитет формируется через 21 день после второй вакцинации.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как вакцинация и морозы влияют друг на друга (читать подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Мой «Спутник V»: есть ли жизнь после вакцины от COVID-19

Получив оба компонента прививки от коронавируса, корреспондент «Комсомолки» делится своими впечатлениями от процедуры (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!