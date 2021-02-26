Депутат Госдумы поздравила коллектив Рыбновской школы-интерната с юбилеем

Фото: РОО "Единая Россия".

Рыбновская школа-интернат для детей-сирот празднует 60-летие со дня основания. Поздравить коллектив со знаменательной датой 25 февраля приехала депутат Государственной Думы от Рязанской области, региональный координатор проекта «Единой России» «Новая школа» Елена Митина.

«Ваша работа – это важный и значимый труд. Именно вы дарите своим воспитанникам тепло, заботу и любовь, помогаете им найти путь в жизни, поддерживаете в сложных ситуациях и радуетесь их успехам», – обратилась к учителям парламентарий.

Елена Митина вручила педагогам благодарственные письма депутата Госдумы и ценные подарки.

Рыбновская школа-интернат образована в 1960 году. Первоначально здесь воспитывали и учили детей из малообеспеченных семей. В школе была создана хорошая материальная база: просторные классы, спортивный и актовый залы, столярная, слесарная и швейные мастерские, библиотека. Особенно гордились ребята своим садом в 9,5 гектаров.

С 1989 года школа-интернат начала работать по типу семейного детского дома и получила новое имя – Дом детства. Семьи были созданы из девчонок и мальчишек разных возрастов с 1 по 9 класс.

В 1992-1993 годах школа впервые перешла на профессиональное обучение на базе филиала училища №40 города Рязани. На выпускном вечере учащиеся вместе с аттестатами получают дипломы по специальности «кулинар-кондитер».

В 2000 году школа стала средней, и теперь ее воспитанники могут окончить 11 классов.

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