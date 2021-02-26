Официально: главным архитектором Рязанской области стал Роман Шашкин.

Начальником главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области назначен Роман Шашкин, как и предполагалось ранее. Ранее чиновник руководил архитектурой в должности начальника управления городского градостроительства и архитектуры. Сообщение о назначение появилось в соцсетях на странице ведомства

Отметим, что в настоящее время на официальном сайте областного управления архитектуры никаких новостей о кадровых изменениях нет. В руководстве значится лишь замначальника Марина Северина.

О каких-то конкретных задачах по архитектурному развитию Рязанской области и города, возложенных на Шашкина, тоже нигде не говорится.

Ранее власти отправили в отставку Дмитрия Васильченко, намекнув ему, что формируется новая команда (читать подробнее).

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