В Баграмовской школе открыли «Точку роста» и информационно-библиотечный центр

Фото: РОО "Единая Россия".

Директор Баграмовской средней школы Рыбновского района Маргарита Никонорова отметила, что педагоги подготовили программы дополнительного образования по самым различным направлениям. «Ребята получают знания по 3D-моделированию, практикуются в управлении беспилотниками, отрабатывают практические навыки по оказанию первой помощи, учатся создавать различные продукты в программе Scratch», − пояснила она.

Центр «Точка роста» позволяет применять новые методы обучения и воспитания по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» с использованием обновленного оборудования. Кроме этого, здесь учащиеся занимаются по дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства.

«Главная задача педагогов – не только дать молодым людям знания, но и сформировать у них практические умения и навыки. Теперь у ребят есть возможность применить полученные знания на практике в центре «Точка роста», – подчеркнула региональный координатор партпроекта «Новая школа» Елена Митина.

Затем член фракции «Единой России» в Государственной Думе осмотрела школьный информационно-библиотечный центр (ШИБЦ). Его задача − решать ряд важных задач образовательного процесса. Среди них – оперативное библиотечное, информационное и справочно-библиографическое обслуживание школьников, формирование информационной и читательской культуры пользователей.

«В сельских школах должны быть созданы все необходимые условия для того, чтобы ученики могли получать качественное, отвечающее всем современным требованиям образование. Открытие в Баграмовской школе современных пространств – это реальная возможность для педагогов и учеников идти в ногу со временем», – сказала Елена Митина.

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