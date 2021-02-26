Власти проверят рязанского маршрутчика, едва не погубившего ребенка

Какой уже день в социальных сетях жалуются на работу маршрутчиков. На этот раз рязанка Ольга Поликарпова рассказала о водителе маршрутки №68.

«Утром 25 февраля, в 09:02 маршрутка №68 остановилась на остановке "Музыкальный театр" (двери открыл, не закончив движение). Пассажиров было много, так как я стояла у двери, то мне пришлось выйти, чтоб выпустить пассажиров. За мной выходил мальчик 3-4 лет и его мама. Я подала руку ребенку, чтоб помочь выйти, но мальчик поскользнулся (ступени в маршрутке были скользкие) и упал, вывалившись наполовину из автобуса. В этот момент ненормальный водитель решил закрыть дверь!» - написала рязанка.

По словам девушки, маршрутчик трижды закрывал дверь, пока она вытаскивала и поднимала мальчика.

«Пассажиры кричали, просили перестать. Дверь в это время частично блокировали, ребенка не прищемило. Водитель даже не извинился за свои действия и никак их не объяснил», - написала рязанка.

Администрация Рязани дежурно отреагировала на жалобу, сообщив, что информацию об инциденте передали в управление транспорта.

— Специалисты проведут служебное расследование и по фактам проверки примут соответствующие меры, — говорится в ответе чиновников.

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