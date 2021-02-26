После морозов и потепления в Рязанской области еще раз измерили толщину льда на водоемах.

Сотрудники МЧС обследовали водоемы Рязанской области и измерили толщину льда. Выяснилось, что, по данным на 26 февраля, самый тонкий лед сразу на нескольких старицах и затонах (обведены полужирным – Ред.). В основном лед на реках не ниже 50-40 см.

Какая толщина льда на водоемах Рязанской области на 26 февраля в сравнении с предыдущими измерениями:

- озеро Старая Тишь — 40 см (12 февраля было 38 см);

- озеро Долгое — 40 см (данные здесь и далее на 12 февраля - 38 см);

- озеро Казарское — 40 см (38 см);

- река Солотчинская старица — 40 см (38 см);

- карьеры Борки - 1, Борки-2, Борки-3 — 40 см (38 см);

- затон Борковской Оки — 40 см (38 см);

- озеро Велье — 40 см (38 см);

- озеро Селянское — 40 см (38 см);

- озеро Маринка — 40 см (38 см);

- затон Дядьковский Оки — 40 см (38 см);

- озеро Прыщино — 40 см (38 см);

- Пронское водохранилище, река Проня — 20 см (20 см);

- старица Перьинская Оки — 40 см (28-32 см);

- старица Ибердус, Оки — 28-32 см (28-32 см);

- старица Поповская Оки — 28-32 см (28-32 см);

- затон Пёт Оки — 28-32 см (28-32 см);

- затон Тащенский Оки — 28-32 см (28-32 см);

- затон Рубецкое Оки — 28-32 см (28-32 см);

- старица Оки — 28-32 см (28-32 см);

- затон Ситниковский Оки — 28-32 см (28-32 см);

- река Ока (Касимов) — 28-32 см (28-32 см);

- озеро Белое — 30 см (30 см);

- река Пра (Спас-Клепики) — 27 см (27 см);

- озеро Великое — 30 см (30 см);

- озеро Барское — 39-44 см (38 см);

- озеро Черное — 40-46 см (35 см);

- затон Ушаковский Оки — 38-44 см (34 см);

- озеро Сельное — 50 см (35 см);

- озеро Развань — 50 см (35 см);

- озеро Петровическое — 50 см (35 см);

- озеро Лакаш — 50 см (35 см);

- старица Киструсская Оки — 50 см (14 см);

- озеро Долгое — 50 см (35 см);

- затон Спасский Оки — 50 см (30 см);

- озеро Большое — 50 см (35 см);

- озеро Глубокое — 50 см (35 см);

- озеро Уродовское — 50 см (30 см);

- озеро Лужное — 50 см (35 см);

- озеро Студенец — 50 см (35 см);

- озеро Боброво — 33 см (35 см);

- затон Чернышиха Оки — 34 см (33 см);

- затон Дубровский Оки — 34 см (34 см);

- старица Ниверха Оки — 32-33 см (32-33 см);

- старица Оки, затон Ключ — 31-34 см (31-34 см);

- река Пара (Красный Холм) — 31-33 см (31-33 см);

- затон Курово Оки — 34 см (34 см).

Для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону - 01, мобильная связь - 101, единый номер вызова экстренных служб - 112.

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 21-63-04.

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