Все о коронавирусе в Рязанской области на 26 февраля

В пятницу, 26 февраля, в Рязанской области выявили 70 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 24 346 рязанцев. Нужно отметить, что 70 случаев – это абсолютный суточный минимум, зафиксированный с 9 октября 2020 года. Тогда выявили 65 новых случаев. Кривая заболеваемости в Рязанской области уверенно идет вниз. У населения постепенно начинает формироваться коллективный иммунитет.

Поправился за сутки 72 человек. Общее количество выздоровевших – 22 358 человек.

К сожалению, не обошлось без пополнения летальной статистики. Жертвами коронавируса стали четыре человека. Всего, по официальной информации, COVID-19 на 26 февраля унес жизни 294 рязанцев.