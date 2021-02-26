Троллейбус №16 временно изменил маршрут из-за грузовика

На перекрестке улиц Интернациональная и Молодцова в сторону центра Рязани припарковался грузовой автомобиль. Из-за этого троллейбусы не могут пройти. Поэтому троллейбус 16-го маршрута временно будет следовать по 4-му троллейбусному маршруту. Об изменениях сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что с 1 марта в Рязани ликвидируется больше двух десятков коммерческих маршрутов. У кого-то из перевозчиков закончились действия ранее выданных свидетельств, по некоторым свидетельства отозвал суд, а некоторые маршруты долгое время не обслуживались, но дублируются другими востребованными маршрутами (список ликвидированных маршруток).

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