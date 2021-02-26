В Рязани ликвидировали более двух десятков маршруток.

С 1 марта в Рязани ликвидируется больше двух десятков коммерческих маршрутов. Соответствующее постановление опубликовано 26 февраля.

Как отметили в администрации города, по ряду из ниже названных маршрутов закончились действия ранее выданных свидетельств, по некоторым свидетельства отозвал суд, а некоторые маршруты долгое время не обслуживались, но дублируются другими востребованными маршрутами.

Какие маршруты в Рязани ликвидируются:

- №34аМ3 («улица Новоселов, 60 – Недостоево»);

- №35М3 («улица Новоселов, 60 – улица Березовая»);

- №36М3 («Недостоево – поселок Южный»);

- №38М3 («ОАО «Рязанский комбайновый завод» – ТЦ «Зельгрос»);

- №39М3 («площадь Мичурина – поселок Мехзавода»;

- №40М3 («улица Большая – ООО «Доширак»);

- №48М3 («ТЦ «Круиз» – поселок Борки»);

- №54М3 («улица Новоселов, 60 – улица Новаторов»);

- №57М3 («улица Новоселов, 60 – Божатково»);

- №57бМ3 («улица Новоселов, 60 – Божатково»);

- №60М3 «улица Новоселов, 60 – «Ново-Рязанская ТЭЦ»);

- №61М3 («ЦТ «Октябрьский» – Недостоево»);

- №69М3 («улица Новоселов, 60 – ЗАО «Русская кожа»);

- №43М2 («улица 1-го Мая – микрорайон «Братиславский»);

- №44М2 («ЗАО «Русская кожа» – улица Новаторов»);

- №44аМ2 («ЗАО «Русская кожа» – улица Новаторов»);

- №45М2 («поселок Ворошиловка – ж/д станция Лесок»);

- №51М2 («Недостоево – гипермаркет «Лента»);

- №58аМ2 («ЗАО «Русская кожа» – ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ»);

- №80М2 («улица Новоселов, 60 – поселок Ворошиловка»);

- №87М2 («Недостоево – площадь Мичурина – площадь Театральная»).

Ранее один из рязанцев пожаловался главе администрации города Елене Сорокиной на плохое транспортное обеспечение в Дягилеве (военный городок) и попросил добавить еще один маршрут, например, в Горрощу (читать подробнее).

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