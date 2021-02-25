Рязанское Недостоево осталось без отопления

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

Днем 25 февраля произошла авария на дренажном трубопроводе в районе Недостоево. Из-за этого рязанский микрорайон временно остался без теплоснабжения. Об этом "Комсомолке" рассказали местные жители.

Специалисты Дягилевской ТЭЦ оперативно выехали на место и в кратчайшие сроки выполнили ремонтные работы. При этом городские власти пообещали восстановить подачу тепла к 9 вечера.

«В настоящее время идет заполнение участка тепловой сети. В ближайшее время теплоснабжение и горячее водоснабжение будут восстановлены», - сообщили в пресс-службе администрации Рязани.

Так что, ночевать жители отдаленного микрорайона Рязани будут в тепле.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!