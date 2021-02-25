Рязанское Недостоево осталось без отопления

Фото: пресс-служба администрации Рязани.
Днем 25 февраля произошла авария на дренажном трубопроводе в районе Недостоево. Из-за этого рязанский микрорайон временно остался без теплоснабжения. Об этом "Комсомолке" рассказали местные жители.
Специалисты Дягилевской ТЭЦ оперативно выехали на место и в кратчайшие сроки выполнили ремонтные работы. При этом городские власти пообещали восстановить подачу тепла к 9 вечера.
«В настоящее время идет заполнение участка тепловой сети. В ближайшее время теплоснабжение и горячее водоснабжение будут восстановлены», - сообщили в пресс-службе администрации Рязани.
Так что, ночевать жители отдаленного микрорайона Рязани будут в тепле.
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