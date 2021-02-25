Названы районы Рязани в которых тротуары отчистят от снега

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

26 февраля городские службы направят дополнительные силы на очистку тротуаров Советского, Железнодорожного и Московского районов от снега.

«Учитывая обращения жителей, было решено направить малую механизированную технику» - сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Также ближайшей ночю продолжится очистка проезжей части городских улиц. Уборка снега пройдет на улицах Есенина (участок от площади Театральной до развязки с Муромским шоссе), Затинной, Вокзальной, площади Ленина и Касимовском шоссе.

В Дирекции благоустройства города убедительно просит рязанцев перепаковать свои автомобили с указанных улиц.

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