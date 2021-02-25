«Кладмэн» из Рязани получил семь лет колонии строгого режима

Московский районный суд вынес приговор 24-летнему рязанцу, распространявшему наркотики через «закладки». Об этом сообщает пресс-служба региональной транспортной прокуратуры.

Установлено, что решив подзаработать денег в феврале минувшего года, парень связался с администратором одного из даркнет-магазинов, торгующих запрещенными веществами. Получив дальнейшие инструкции и координаты оптовой «закладки», молодой человек сделал 12 тайников с наркотиками.

Задержали «кладмэна» сотрудники линейного отдела МВД на транспорте. При этом об обстоятельствах, предшествовавших этому, в пресс-релизе умалчивается. Тем не менее, парня решили обыскать. С собой у него нашли запрещенные вещества. Дальше, по всей вероятности, изучив содержимое его смартфона, полицейские обнаружили в нем фотографии и координаты мест в которых спрятаны наркотики.

Суд признал молодого человека виновным по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» и приговорил его к семи годам заключения в колонии строгого режима.

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