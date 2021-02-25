Лариса Сараева сообщила, сколько рязанцев имеют в крови антитела к COVID-19

В четверг, 25 февраля, состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19. Руководитель регионального Роспотребнадзора Лариса Сараева сообщила, что распространение заболевания определят взрослое население Рязанской области в возрасте от 30 до 64 лет. В общей структуре заболевших удельных вес детей до 14 лет составляет всего 4,6 процента.

По состоянию на 25 февраля переболело 2,2 процента населения Рязанской области. По данным серологического мониторинга исследования иммунного статуса граждан на территории региона иммуноглобулины G выявлены более чем у 28 процентов обследованных лиц.

Случаи заболевания регистрируются на территории всех муниципальных образований. Более половины заболевших приходится на Рязань. За нарушение действующих ограничений выписано штрафов на общую сумму 1 007 500 рублей.

В настоящее время наблюдаются тенденции к снижению темпов распространения COVID-19.

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Состоялось заседание оперативного штаба. На нем обсудили коронавирусные ограничения и текущую обстановку (подробности).