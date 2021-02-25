За сутки в Рязанской области насмерть забили двух женщин

За минувшие сутки в Рязанской области от рук своих сожителей погибли две женщины. В первом случае 50-летний скопинец ударил сожительницу, которая пыталась отобрать у него алкоголь.

Другой случай произошел в Ряжске, где 48-летний местный житель так сильно толкнул 35-летнюю подругу, что та от полученной травмы головы умерла. Если скопинец уже вину в преступлении признал, то второй душегуб пока все отрицает.

«Однако брат женщины сообщил следователям, что видел, как подозреваемый толкнул его сестру, от чего женщина упала, ударившись головой», - говорится в сообщении СУ СК России по Рязанской области.

В ближайшее время следователи Скопинского МСО выйдут в суд с ходатайствами о заключении подозреваемых под стражу.

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