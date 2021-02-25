Любимов объяснил смягчение ограничений и продление самоизоляции для пожилых рязанцев

25 февраля на заседании оперативного штаба губернатор Рязанской области Николай Любимов высказался об ограничениях, введенных из-за коронавируса. Напомним, одним из последних распоряжений власти смягчили режим для некоторых организаций:

- заведениям общественного питания разрешили работать не до 23:00, а до 01:00;

- кинотеатры, театры, цирки могут заполнять залы на 50% (было 30%), а физкультурно-спортивные организации - на 30% (было 10%).

На заседании отметили тенденцию к снижению заболеваемости. По словам главы областного Росоптребнадзора Ларисы Сараевой, «на данном этапе возможно смягчение ограничительных мер».

«Конечно же, принятые решения были согласованы с Роспотребнадзором и соразмерны складывающейся в Рязанской области эпидемиологической обстановке», - прокомментировал Любимов.

Вместе с тем губернатор напомнил, что для людей старше 65+ по-прежнему действует режим самоизоляции, который «по рекомендациям специалистов» продлили до 14 марта.

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