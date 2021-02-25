Рязанские молодогвардейцы включились в активную работу

Фото: МГЕР.

В феврале состоялась рабочая поездка и. о. руководителя Регионального отделения МГЕР Вячеслава Поскребышева. В ходе рабочих встреч был затронут ряд вопросов, в частности открытие местного отделения МГЕР Захаровского района, назначение нового руководителя. Также на встрече с активом Михайловского отделения МГЕР обсудили перспективный план работы и результаты деятельности отделения, формат оказания региональной поддержки.

Фото: МГЕР.

В заключение встречи Вячеслав Поскребышев вручил благодарственное письмо руководителю местного отделения МГЕР Михайловского района — Алексею Фомину за добросовестную и плодотворную работу.

«Молодая Гвардия — не просто пространство для тех, кому не все равно. Это площадка для всех, кто готов генерировать новые идеи и смыслы, тех, кто готов наполнять их качественным содержанием. Для выполнения этого условия региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» в муниципалитетах должна стать полноценным центром притяжения молодежи. Именно на этом будем делать акцент в своей дальнейшей работе», — поделился и. о. руководителя РРО ВОО МГЕР Вячеслав Поскребышев.