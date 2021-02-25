Директор рязанского предприятия вернул государству 110 млн рублей налогов

Директор ООО «Омега», которого обвиняли в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, перечислил в бюджет всю недоимку, а также пени и штраф на сумму более 110 млн рублей. Об этом сообщает СУ СК России по Рязанской области.

В настоящее время следователи продолжают вести 14 уголовных дел по налоговым преступлениям. Общая сумма неуплаченных налогов составляет более 650 млн рублей.

СПРАВКА «КП»

В 2020 году в производстве следователей находилось 31 дело по налоговым преступлениям. По девяти из ним подозреваемые полностью возместили ущерб бюджету России на сумму более 37 млн рублей. После этого уголовные дела в отношении виновных лиц закрыли.

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